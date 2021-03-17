Бобруйские спортсмены продемонстрировали яркую борьбу на республиканских соревнованиях по дзюдо

В конце масленичной недели в стране прошли состязания в разных видах спорта, в том числе и дзюдо.

11-13 марта в Могилеве проходило Первенство Республики Беларусь по дзюдо памяти воина-интернационалиста А.Мельникова среди юношей и девушек 2001-2005 г.г.р.

Две медали завоевали бобруйские «динамовцы», воспитанники тренеров Нонны и Вадим Жуковцов. В самой престижной весовой категории свыше 78 кг золотую медаль Первенства выиграла Валерия Хрущёва, а «серебро» - Анастасия Грищенко.

12-14 марта в Гродно прошел Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2005-2008 г.г.р памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь В.Жуковского.

Медали разыгрывались в 10 весовых категориях среди 200 участников. И здесь отличились «динамовцы» нашего города.

В весе до 32 кг бронзовую медаль завоевал Руслан Бандурин, «серебро» - Даниил Орешко (в/к 46 кг), а в самой престижной категории свыше 66 кг «бронзы» удостоен Егор Кулиев, «золота» - Артём Ковтюх. Кроме этого, Артем был награжден кубком «За лучшую технику», показав самую яркую борьбу и одержав четыре победы.