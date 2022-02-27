Бобруйские спортсмены оказались в лидерах на Первенстве Республики Беларусь по боксу среди молодежи

21-26 февраля в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» прошло Первенство Республики Беларусь по боксу среди молодёжи до 18 лет. На турнир приехало 120 боксёров со всех регионов нашей страны.

Воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренеров Сергея Болбаса и Вадима Болбаса – Владислав Кузнецов (весовая категория до 67 кг), выиграв четыре боя, занял первое место, и был признан лучшим боксёром Первенства.

Так же золотые медали у Витаса Гарцуева (БГУОР/«Шинник») и Алексея Коктикова (РГУОР/Бобруйская СДЮШОР). Серебряными призёрами стали: Владислав Фурманов («Шинник»), Даниил Сысоев (БГУОР/«Шинник»), Никита Гарбуз (Бобруйская СДЮШОР).

Бронзовые призёры Первенства: Игорь Иванов (БГУОР/«Шинник»), Мария Пилипенко (БГУОР/«Шинник»), Мария Цмыг (БГУОР/Бобруйская СДЮШОР). Поздравляем бобруйских спортсменов с высокими результатами!