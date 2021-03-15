Бобруйские спортсмены одержали победу над боксерами из Минской области

14 марта в Минске прошёл заключительный групповой этап Юношеской лиги бокса Республики Беларусь сезона 2021 года. Сборная команда Могилёвской области, состоящая из боксёров 13-14 лет, со счётом 15:1 одержала победу над боксёрами из Минской области. Это шестая победа наших бойцов из такого же количества встреч. Впереди бои в плей-офф за победу в сезоне.

Поздравляем воспитанников Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса – Станислава Рубинова, Владислава Каурова и Савелия Соболевского, и воспитанника ДЮСШ «Шинник» и тренеров Николая Веревкина и Валерия Карпенко Валерия: Дениса Лесуна, которые своими победами ковали общий успех.

Юношеская лига бокса – проект Белорусской Федерации бокса и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, проводится уже третий год. И проходит в формате встреч «стенка на стенку» между командами областей и Минска в 16 весовых категориях.