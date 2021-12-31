Бобруйские спасатели желают безопасного Нового года

Новый год у порога, а республиканская акция «Безопасный Новый год» подходит к своему завершению. Финальное мероприятие акции прошло в ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска». Работники МЧС рассказали ребятам об основных правилах безопасности в новогоднюю ночь, а также посоветовали перепроверить правильно ли установлена и наряжена новогодняя красавица-ёлка. Не обошлось и без Деда Мороза пожарного, конкурсов, вопросов о безопасности и, конечно же, без праздничного хоровода. Спасатели поздравляют всех с Новым годом и желают еще больше безопасности в следующем году!

К слову о безопасности!

От простых хлопушек до суперсовременных фейерверков и петард – ассортимент пиротехники впечатляет своим разнообразием. Особенно популярной такая продукция становится накануне зимних праздников – любителей «зажечь» в новогоднюю ночь всегда немало. Однако иногда подобное «веселье» оборачивается серьезными травмами. Причин может быть несколько: сомнительное качество товара, неправильное хранение или нарушение правил эксплуатации. Но со всем можно справиться, главное – подойти к этому ответственно.

Покупка. В первую очередь, забудьте о пиротехнических изделиях из-под полы – покупайте их только в специализированных магазинах. Не соглашайтесь на более выгодные предложения – глаза и руки в случае возникновения нештатной ситуации обойдутся дороже. Попросите у продавца сертификат безопасности. Обратите внимание на срок годности (как правило, пиротехника хранится не более трех лет) и инструкцию (обязательно на белорусском или русском языке), которую необходимо изучить. Рассмотрите упаковку и само изделие: дефектов быть не должно, фитиль – заклеен или спрятан под обертку.

Купил. Где хранить? Помещение должно быть сухим и без каких-либо источников огня. Также нельзя держать пиротехнику возле батарей отопления. Например, балкон или кухня в качестве склада совсем не подходят: изделие либо отсыреет (просушивать его не стоит) и в лучшем случае не сработает, а в худшем – выстрелит с задержкой в самый неподходящий момент. Или наоборот, постепенно нагреваясь, сработает самопроизвольно.

Запуск. Самый ответственный момент – пиротехника в действии. Не надейтесь на свои знания из прошлого – прежде чем запускать, обязательно прочитайте инструкцию еще раз: у каждого изделия свои особенности, будьте внимательны!

Важно! Для дома – максимум бенгальские огни, остальной пиротехнике место на улице. Эффектно салютовать с балкона тоже не стоит. Для запуска нужна открытая площадка, свободная от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов. Важные условия – безветренная погода и значительное расстояние до линий электропередачи. Зрителям нужно отойти на расстояние, указанное в инструкции. Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки. При этом направлять салют в сторону людей не стоит. Если же пиротехника не сработала – не нужно поджигать ее снова, не наклоняйтесь над ней, чтобы выяснить, что случилось.

О балконах

Всего один совет. Из-за некачественной пиротехники или неправильного обращения с ней, брошенных окурков, а также, возможно, запущенных «китайских фонариков» может загореться балкон – этого можно избежать, всего лишь закрыв балконную раму.