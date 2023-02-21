Бобруйские спасатели заняли первое место по стрельбе из табельного оружия в областном чемпионате
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В Могилеве прошел чемпионат областного управления МЧС по стрельбе из табельного оружия.
Как сообщили в ведомстве, в соревнованиях приняли участие 26 команд из всех подразделений области. Команды делились на две подгруппы.
В общекомандном зачете в первой подгруппе победителями стали представители ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС, на втором месте спасатели Могилевского ГОЧС, третье место – ПАСО Могилевского УМЧС. Во второй подгруппе первое место заняла команда управления МЧС, второе место - Костюковичский РОЧС, третье место - Климовичский РОЧС.
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