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Спорт

Бобруйские спасатели заняли первое место по стрельбе из табельного оружия в областном чемпионате

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Бобруйские спасатели заняли первое место по стрельбе из табельного оружия в областном чемпионате

В Могилеве прошел чемпионат областного управления МЧС по стрельбе из табельного оружия.

Как сообщили в ведомстве, в соревнованиях приняли участие 26 команд из всех подразделений области. Команды делились на две подгруппы.

В общекомандном зачете в первой подгруппе победителями стали представители ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС, на втором месте спасатели Могилевского ГОЧС, третье место – ПАСО Могилевского УМЧС. Во второй подгруппе первое место заняла команда управления МЧС, второе место - Костюковичский РОЧС, третье место - Климовичский РОЧС.

mogilevnews.by

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