Бобруйские спасатели продолжают проверку противопожарного состояния домовладений в жилом фонде города и района.

На сегодняшний день по-прежнему самым острым вопросом становится быт людей. Конечно, под прицелом те, кто еще продолжает «прожигать свою жизнь».

Работники МЧС напоминают заядлым курильщикам, что от одной непотушенной сигареты может произойти пожар, а в результате можно пожертвовать не только имуществом, но и жизнью. Зачастую под угрозой оказываются соседи, которые в свою очередь законопослушны в отношении пожарной безопасности. Тут лучший совет – держать руку на пульсе и помнить: в случае пожара звонить 112.

В ходе профилактической работы спасатели напоминают гражданам быть острожными с отопительными элементами – не перекаливать печи, оштукатурить дымоход на чердаке, прибить на полу предтопочный лист возле печки. Также дают советы не использовать неисправными электроприборы и не оставлять детей без присмотра дома одних.