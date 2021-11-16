Бобруйские спасатели объявляют конкурс «Я не курю в постели и тебе не советую»
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В рамках акции «Не прожигай свою жизнь!» спасатели Бобруйщины проводят конкурс на лучший видеоролик на тематику опасности курения в постели «Я не курю в постели и тебе не советую».
Для участия в конкурсе необходимо:
- быть неравнодушным к проблеме безопасности;
- быть креативным;
- подготовить видеоролик на указанную тему.
Ролик может быть в виде музыкального клипа, социального ролика или репортажа. Приветствуются самые разнообразные креативные подходы! Возраст и количество участников неограничены! Также неограничен и хронометраж видео. Главное – необычно и оригинально осветить тему опасности курении в постели.
Лучшие работы будут вознаграждены приятными подарками от спасателей и других городских брэндов.
Присылайте работы до 25 ноября на почту gpio_bgrochs@mail.ru с пометкой автора работы, названия работы и контактного телефона.
Присоединяйся к акции! С помощью твоего таланта мы вместе дадим бой самой страшной причине пожара – неосторожности при курении!