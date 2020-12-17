Бобруйские спасатели навестили воспитанников каменской школы-интерната в рамках благотворительного марафона «Наши дети»

В рамках Республиканской акции «Безопасный Новый год!» и благотворительной акции «Наши дети» состоялось профилактическое мероприятие в каменской государственной вспомогательной школе-интернате с участием спасателей Бобруйска.

Работники МЧС напомнили ребятам о главных опасностях зимнего периода и подсказали, как избежать неприятностей. Не обошлось и без главного персонажа Деда Мороза-спасателя. Он рассказал воспитанникам и про опасности использования пиротехники, и про поведение на водоемах, и про действия в случае возникновения пожара. Несмотря на каверзные вопросы от спасателя, все ребята настаивали на правильных действиях в гололед, при морозе, при установке и украшении елки. После парочки заводных песен и хоровода с Дедушкой Морозом, к ребятам обратился заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Иван Мицуля и поздравил всех ребят с наступающим Новым годом. В завершении мероприятия из рук спасателей все ребята получили сладкие подарки и полезную наглядно-изобразительную продукцию.

Евгений Товстик,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям