Бобруйские сладости “Красного пищевика” добрались до Владивостока

.С понедельника, 4 октября, на центральной площади Владивостока стартовал фестиваль-ярмарка белорусской продукции, сообщает пресс-служба предприятия.

Заместитель генерального директора Могилевского отделения белорусской торговой промышленной палаты Татьяна Алексеева рассказала, что главная цель фестиваля заключается в развитии торгово-экономических отношений между Приморским краем и регионами Беларуси:

«На открывшейся ярмарке работают 11 производителей. Важно знать, за последние два года очень увеличился товарооборот между странами и больше нашей продукции стало поступать в Приморье. Я ходила по вашим магазинам и сетям, видела, что белорусские товары довольно неплохо представлены. Сейчас стоит задача – увеличить уже имеющийся товарооборот, а также показать и представить больше кондитерской продукции, потому что её у вас мало, а в Беларуси работают два крупных производителя. Это зефирно-мармеладная фабрика «Красный пищевик» и кондитерская фабрика «Коммунарка». Каждое предприятие на площади не только торгует, но и представляет свои «фишки».

Красный пищевик действительно привлек внимание многочисленных гостей и жителей Владивостока: здесь покупают зефир с клубничной и апельсиновой начинкой, мармелад и «детский зефир» «Ёшик». Замначальника фирменной торговли Оксана Сысой рассказывает, что зефир и мармеладки приготовлены только из натуральных ингредиентов. В очень сладком зефире четыре составляющие: пектин, яблочное пюре, сахар и патока. Шоколад, по её словам, только натуральный. Есть, кстати, сладости, которые делаются вручную. К ним относятся зефирки «Розочка».

«У нас зефир готовится двое суток. Изготавливается и отстаивается на сосновых досках. Последнее надо, чтобы его высушить... Наверное, наше предприятие – это единственное, которое осталось в мире по изготовлению зефира по классической рецептуре. Потому что доски впитывают 20% влажности зефира. Благодаря этому он получается красивый, вкусный и полезный, как надо», – говорит Оксана Сысой.