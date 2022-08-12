Бобруйские скалолазы 2. Восхождение на г. Эльбрус и г. Казбек

Так сложилось, что из-за коронавируса нельзя было попасть в горы. После удачного восхождения бобруйчан на Монблан (4810 м) в Альпах в 2019 году, наступило несколько невыездных лет.

И вот в этом году после отмены всех короновирусных ограничений группа в том же составе, что и в 2019 году: Семченко Леонид (руководитель), Самочернов Андрей, Семченко Арсений, Крисковец Андрей с группой поддержки (Семченко Светлана, Смоленская Ангелина, Койпаш Вероника, Ларина Анна) осуществила экспедицию на два пятитысячника Кавказа: г. Эльбрус (5621м.) с восхождением по Ачкерьякольскому лавовому потоку с востока и г. Казбек (5033м.) с юга.

Экспедиция завершилась успешными восхождениями на обе высочайшие вершины Европы и Кавказа. С разницей в 4 дня группа поднялась сначала на г. Эльбрус, а затем на г. Казбек. На обеих вершинах был развернут флаг г. Бобруйска.