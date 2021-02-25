Бобруйские силовики играют в настольный теннис

В спортивном зале настольного тенниса учреждения «ДЮСШ №1 г. Бобруйска» проходит чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по настольному теннису.

Итоги соревнований в ближайшем номере "БЖ".