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Спорт

Бобруйские силовики играют в настольный теннис

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Бобруйские силовики играют в настольный теннис
В спортивном зале настольного тенниса учреждения «ДЮСШ №1 г. Бобруйска» проходит чемпионат Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по настольному теннису.
Итоги соревнований  в ближайшем номере "БЖ".

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