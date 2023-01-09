Бобруйские школьники побывали с экскурсией в воинской части

1 радиотехнический центр войсковой части 48694 посетили учащиеся старших классов бобруйской школы №32.

Для юных защитников Родины военнослужащие центра организовали выставку вооружения, военной и специальной техники, средств радиолокации.

Школьники остались очень довольны и благодарны военным за проведенное с пользой время.