Бобруйские школьники побывали с экскурсией в воинской части
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1 радиотехнический центр войсковой части 48694 посетили учащиеся старших классов бобруйской школы №32.
Для юных защитников Родины военнослужащие центра организовали выставку вооружения, военной и специальной техники, средств радиолокации.
Школьники остались очень довольны и благодарны военным за проведенное с пользой время.
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