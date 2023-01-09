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Армия

Бобруйские школьники побывали с экскурсией в воинской части

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Бобруйские школьники побывали с экскурсией в воинской части

1 радиотехнический центр войсковой части 48694 посетили учащиеся старших классов бобруйской школы №32.

Для юных защитников Родины военнослужащие центра организовали выставку вооружения, военной и специальной техники, средств радиолокации.

Школьники остались очень довольны и благодарны военным за проведенное с пользой время.

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