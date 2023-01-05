Бобруйские ребята получили приятные подарки от Белорусского детского фонда

5 января город на Березине посетила Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд», чтобы поздравить бобруйских мальчишек и девчонок с новогодними праздниками. Вначале она побывала в педиатрическом отделении для детей дошкольного возраста Бобруйской городской детской больницы, где вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пожелала маленьким пациентам и их родителям крепкого здоровья, тепла и уюта в домах, благополучия. Приятным сюрпризом стало вручение сладких подарков.

– С большой радостью в первые дни нового года мы приехали в Бобруйск. Очень хочется поздравить деток, которых жизненная ситуация вынудила оказаться не у праздничной елки дома, а в детской больнице. Большое спасибо всем, кто сегодня на посту, оказывает помощь ребятам, лечит их, создает тепло и уют. Хочется пожелать всем больших радостей в наступившем году, поздравить с Рождеством и поблагодарить тех, кто помогает детям в сложной жизненной ситуации, – отметила Ирина Олеговна.

После этого директор МОО РОО «Белорусский детский фонд» побывала на благотворительной елке в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, где собрались 250 ребят из семей, находящихся в социально опасном положении, и передала детям сладкие гостинцы. Праздник стал продолжением новогоднего благотворительного марафона «Согреем детские сердца», который проводится в Могилевской области уже в одиннадцатый раз. Масштабная акция направлена на детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это дети-сироты, находящиеся под опекой, инвалиды, ребята из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.