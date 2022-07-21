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Экономика

Бобруйские претенденты на Международную бизнес-премию «Лидер года»

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Бобруйские претенденты на Международную бизнес-премию «Лидер года»

Ежегодная Международная бизнес-премия «Лидер года» направлена на развитие бизнеса и инвестиционного климата; на признание бизнес-сообществом достижений компаний в области экономики и социальной сфере; на улучшение имиджа предпринимательства; на значимый элемент интеграции в глобальное бизнес-сообщество.

В 2022-м номинантами престижной награды стали три уникальных бобруйских предприятия – ОАО «Белшина», ОАО «БЗТДиА», ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш». 21 июля экспертный совет побывал на каждом из производств, чтобы познакомиться с процессом изготовления продукции и промышленными новинками.

О том, какое впечатление на членов совета произвели бобруйские индустриальные гиганты, читайте в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».

Ольга Хотько,
фото Александра Анташкевича

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