Бобруйские предприятия также приняли участие в выставке «Беларусь интеллектуальная»

Выставку "Беларусь интеллектуальная" посетили более 30 тыс. человек за три дня. В выходные минчане приходили целыми семьями с детьми, кроме того, приезжали люди из других регионов. Выставка продолжается, она продлена на неделю, так как много желающих, кто не успел ее посетить. И поступают просьбы продублировать выставку в регионах. И наши бобруйские предприятия также представили свои новейшие разработки на суд зрителей.

Отдельное внимание заслуживает битопливный двигатель MMZ-3LGDT, который представлен на выставке в блоке «Индустрия 4.0. Импортозамещение».

Как нам рассказали, двигатель используется в технике Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Он входит в состав трактора МТЗ-320, находится в серийном производстве ОАО «УКХ «Минский моторный завод». Это яркий пример импортозамещения. Белорусская разработка полностью заменила двигатель Lombardini словацкого производства, который использовался ранее. Он может работать как на дизельном топливе, так и на газе.

ОАО «Красный пищевик» принимает участие в выставке новейших научных разработок под брендом «Беларусь Интеллектуальная».

Продукция предприятий, входящих в состав концерна «Белгоспищепром», представлена на стенде «Агропромышленный комплекс. Продовольствие». Только в 2021-2022 гг. было создано 16 новых продуктов и технологий. Сегодня это любимые для всех белорусов мармеладки, зефир, кукурузные палочки, растительное молоко и шоколадные батончики. В центре внимания гостей выставки — рапсовое масло.

Стоит отметить вклад производителей: в 2021-2022 годах они принимали непосредственное участие практически во всех научных исследованиях.