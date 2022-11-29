Бобруйские правоохранители с семьями посетили знаковые места страны

Сотрудники УВД Бобруйского горисполкома вместе с семьями посетили знаковые места страны. Как сообщили в УВД облисполкома, маршрут правоохранителей лежал на Гомельщину.

- Экскурсионная поездка началась с посещения Дворцово- паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей, - рассказали в ведомстве. - После милиционеры с семьями посетили мемориал детям-жертвам фашизма, расположенный в д. Красный Берег Гомельской области. Здесь во время Великой Отечественной войны находился один из крупнейших детских донорских концлагерей. Центром мемориала является «Площадь солнца». Милиционеры возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

В Год исторической памяти, обращают внимание в УВД облисполкома, особенно важно сохранить память, а самое главное – передать ее новому поколению.