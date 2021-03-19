Бобруйские правоохранители изъяли 2,5 кг курительного табака для кальяна

16 марта в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с ИМНС г. Бобруйска в одном из кафе был задержан 25-летний бобруйчанин, который при себе хранил 2 555 гр. курительного табака для кальяна, не маркированного в установленном порядке контрольными (идентификационными) знаками Республики Беларусь.

Как рассказал начальник ОБЭП УВД подполковник милиции Андрей Гузов, по данному факту проводится проверка. Курительный табак на сумму 919 рублей изъят. Известно, что местный житель нигде не работает, ранее не судим. Табак приобрел в Российской Федерации для собственного потребления.

Молодому человеку грозит административная ответственность по ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь за хранение более, чем двухсот пятидесяти граммов табака, не маркированных акцизными марками в установленном порядке. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией табачных изделий, превышающих количество, хранение которого допускается.