Бобруйские паломники отправились в Крестный ход, посвященный 1030-летию Православия на белорусских землях
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19 августа, в праздник Преображения Господня, начал свой путь приуроченный к 1030-летию Православия на белорусских землях 8-дневный крестный ход из Свято-Успенского Жировичского монастыря в Минский Свято-Духов кафедральный собор к Минской иконе Божией Матери.
С 19 по 26 августа паломники пройдут 250 километров, их маршрут будет пролегать через 4 епархии и 18 храмов.
Перед началом крестного хода архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий в сослужении духовенства Новогрудской епархии и братии обители в священном сане совершил Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря.
По завершении богослужения владыка напутствовал паломников и возглавил начало молитвенного шествия.
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