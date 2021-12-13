Бобруйские организации и предприятия отмечены Международной бизнес-премией «Лидер года 2021»

10 декабря состоялась VI церемония вручения Международной бизнес-премии «Лидер года 2021». Высокую оценку своей деятельности получили и представители из Бобруйска.

За создание условий для развития экономики, инвестиционного климата и социальной инфраструктуры региона заслуженный диплом получил Бобруйский городской исполнительный комитет.

В номинации «Производство кондитерских изделий» за разработку и выпуск инновационной продукции, развитие экспортного потенциала и эффективную культуру управление награды удостоился ОАО «Красный пищевик». Диплом гран-при завоевал крем-мед с лимоном и имбирем.

Победителем в номинации «Производство конкурентноспособной техники, развитие экспортного потенциала и высокая культура управления» стало ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш». Диплом «Гран-При» получил распределитель минеральных удобрений РУ-7000-1 – высокопроизводительная техника, которая обладает внушительным инновационным потенциалом и стратегической перспективой. В номинации «Персона» за создание эффективной управленческой модели промышленным холдингом, применение системного подхода в менеджменте заслуженным дипломом была отмечена генеральный директор предприятия Надежда Лазаревич.

Подробнее о победителях читайте в свежем номере «БЖ».