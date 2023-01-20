Бобруйские оперативники ликвидировали порностудию в Ушачах

Об этом сообщил заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома Максим Яртыма.

Бобруйские оперативники получили информацию о причастности 18-летней жительницы Витебской области к изготовлению и распространению порнографических материалов. Установлено, что с прошлого августа девушка снимала порно у себя дома. В качестве актеров привлекала знакомых, сама тоже участвовала в съемках.

"Ролики девушка продавала через специально созданный для этого Telegram-канал, за каждый выручала до Br80. В настоящий момент установлено более 40 покупателей контента", - уточнил Максим Яртыма.

При обыске изъята компьютерная техника, фото- и видеоаппаратура, осветительное оборудование, реквизит и декорации.

Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Фигурантке грозит до 4 лет лишения свободы.