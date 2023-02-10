Бобруйские медработники приняли участие в областной зимней спартакиаде

В Могилеве прошла областная зимняя спартакиада медицинских работников региона. Областная лыжня отраслевого профсоюза прошла на базе могилевского спорткомплекса «Торпедо». Участие в состязаниях приняли 28 команд, в составе которых более 150 работников больниц, поликлиник и центров гигиены и эпидемиологии. Соревнования открыл председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Виктор Суслов и депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко.

Мастерство и технику владения лыжами продемонстрировали педиатры, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, терапевты, рентгенологи, стоматологи, врачи ряда других специальностей.

- Это первое в новом году спортивное мероприятие, организованное для медицинских работников отраслевым профсоюзом, в планах провести плаванье, стрельбу, а также интеллектуальные игры. Ожидается самое активное участие медработников области, ведь они как никто другой знают о пользе занятий физической культурой и транслируют это в том числе через высокую активность в мероприятиях подобного рода, - отметил Виктор Суслов.

По итогам состязаний командами, занявшими призовые места стали:

1 место - Чаусская центральная районная больница;

2 место - Горецкая ЦРБ;

3 место - Костюковичская ЦРБ.

Среди женщин: 1 место – завоевали Надежда Колтакова и Наталья Стародуб, (Чаусская и Костюковичская ЦРБ); 2-е - Светлана Ежгурова и Наталья Ковалева (обе из Горецкой ЦРБ); 3-е Лариса Махмудова и Ульяна Драйчукова (Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи и Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии).

Среди мужчин: 1 место - Владимир Гацко и Виталий Моисеенко (Бобруйская центральная больница и Чаусская ЦРБ»; 2-е - Владимир Полуян и Игорь Селивествор (Чаусская и Горецкая ЦРБ); 3-е – Василий Горелов и Николай Стародуб (оба из Костюковичской ЦРБ).

Победителям вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы.

mogilevnews.by