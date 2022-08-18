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Здоровье

Бобруйские медики начали серию профилактических мероприятий в рамках проекта «Глуша — здоровый поселок»

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Бобруйские медики начали серию профилактических мероприятий в рамках проекта «Глуша — здоровый поселок»

Медработники Бобруйской городской поликлиники №2 и Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии провели встречу с трудовым коллективом ЧПУП «Славянка» в поселке Глуша с целью проведения мероприятия «Контролируем давление — продлеваем жизнь».

Встреча, сообщили в Бобруйском райисполкоме, состоялась в рамках валеолого-психологического профилактического проекта «Предприятие в Проекте — здоровье в приоритете» и проекта «Глуша — здоровый поселок». Медики рассказали о важности рационального питания, профилактике стресса, провели тестирование и анкетирование работников, измерили внутриглазное и артериальное давление, уточнили антропометрические данные, дали рекомендации по здоровому образу жизни. Встречи медиков с работниками «Славянки» будут продолжены.

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