Бобруйские фармацевты – лучшие в Могилевской области

Государственная аптечная сеть Могилевщины подвела итоги работы за год. В разных номинациях были определены лучшие аптеки и отдельные работники предприятия. Почетной грамотой Могилевского РУП «Фармация» награждены 21 работник предприятия, 15 работникам объявлена благодарность Могилевского РУП «Фармация». В работе совещания приняли участие начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай и генеральный директор РУП «Белфармация» Валентина Игнатенко.
После доклада генерального директора Елены Романенко об итогах работы Могилевского РУП «Фармация» за 2020 год и задачах на 2021 год перешли к торжественному награждению работников предприятия и коллективов аптек по итогам работы за прошедший год.
Коллектив дежурной аптеки № 127/8 первой категории г. Бобруйска Могилевского РУП «Фармация» стал лучшим среди аптек г. Могилева и г. Бобруйска.
– Это заслуга нашего дружного коллектива, объединенного общей идеей – оказание лекарственной помощи каждому жителю нашего города, – считает заведующий аптекой Ирина Русакович. – Наша аптека держится в лидерах по области уже последние несколько лет. Однако это не только престижно, но и очень ответственно. Нужно постоянно подтверждать статус лучшей.
Богатые традиции Бобруйской центральной аптеки, ныне дежурная, приумножены стараниями современных фармацевтов. На протяжении многих лет коллектив пополняется молодыми специалистами, которые проходят становление под руководством опытных наставников. Атмосфера доброжелательности и профессионализма привлекает в аптеку большое количество жителей и гостей города. Несмотря на богатый ассортимент уже готового товара, дежурная аптека сохранила производство лекарств.
– Изготовление осуществляется непосредственно в аптеке по рецептам врачей и индивидуально для каждого пациента. Это суспензии, эмульсии, мази, растворы, порошки – перечень большой. За изготовленными нами лекарствами приезжают даже из других городов и районов, например, Жлобина, Рогачева, Слуцка, – рассказала Ирина Русакович.
– Ежемесячно мы отпускаем порядка шести тысяч наименований лекарственных препаратов по рецептам и без рецепта врача. Вообще, в нашей работе это основной приоритет. Однако всякий поймет, что дежурная аптека, как, впрочем, и все «коллеги», действует в высококонкурентной среде – и такой результат, как признание клиента, в этих условиях дорогого стоит, – считает заведующий аптекой Ирина Русакович. – Люди выбирают дежурную аптеку за высокую квалификацию персонала, ассортимент и доступность лекарственной помощи. Эта аптека по-прежнему остается единственной не только в городе, но и в республике по выполнимым функциям.
В коллективе царит здоровый, творческий микроклимат, помогающий на протяжении длительного времени удерживать высокие показатели в работе и гармонично сочетать рост производительности труда с заботой о культурном уровне обслуживания населения. Не зря структурное подразделение дежурной аптеки - аптека № 76/2 четвертой категории, расположенная в УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» заняла второе место по итогам 2020 года среди аптек четвертой категории г. Могилева и г. Бобруйска.