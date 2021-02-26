Бобруйские фармацевты – лучшие в Могилевской области

Государственная аптечная сеть Могилевщины подвела итоги работы за год. В разных номинациях были определены лучшие аптеки и отдельные работники предприятия. Почетной грамотой Могилевского РУП «Фармация» награждены 21 работник предприятия, 15 работникам объявлена благодарность Могилевского РУП «Фармация». В работе совещания приняли участие начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай и генеральный директор РУП «Белфармация» Валентина Игнатенко.

После доклада генерального директора Елены Романенко об итогах работы Могилевского РУП «Фармация» за 2020 год и задачах на 2021 год перешли к торжественному награждению работников предприятия и коллективов аптек по итогам работы за прошедший год.

Коллектив дежурной аптеки № 127/8 первой категории г. Бобруйска Могилевского РУП «Фармация» стал лучшим среди аптек г. Могилева и г. Бобруйска.