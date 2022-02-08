Бобруйские фармацевты — лидеры Могилевщины

В работе совещания приняли участие заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Бабак, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Виктор Суслов.

После отчета генерального директора Елены Романенко об итогах работы Могилевского РУП «Фармация» за 2021 год и задачах на 2022 год, а также с учетом выполнения предприятием финансово-экономических показателей 2021 года, критериев оценки деятельности коллективов аптек, отделов аптечного склада, дипломами и поощрительными денежными премиями были награждены коллективы и специалисты предприятия.

Коллектив дежурной аптеки № 127/8 первой категории г. Бобруйска Могилевского РУП «Фармация» в очередной раз показал высокий уровень, став лучшим среди аптек г. Могилева и г. Бобруйска. Второй год подряд структурное подразделение дежурной аптеки - аптека № 76/2 четвертой категории, расположенная в УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» занимает высокое второе место по итогам 2021 года среди аптек четвертой категории г. Могилева и г. Бобруйска.

"Наши достижения – это результат работы всей команды. Хорошая работа любой организации немыслима без ответственных и высококвалифицированных сотрудников. В нашей аптеке работает замечательный коллектив профессионалов, буквально влюбленных в свое дело. Поэтому и лидирующие позиции уже не первый год за нами. Дежурная аптека является одной из самых крупных аптек в области и единственной в Беларуси по выполнимым функциям, которая осуществляет не только розничную и оптовую продажу, но и выполняет важную миссию по обеспечению бобруйчан и жителей близлежащих районов лекарственными препаратами", - рассказала заведующий аптекой Ирина Русакович.

По ее словам, современная аптека не должна только реализовывать готовые лекарственные формы. Для более действенной помощи пациенту аптеки должны изготавливать лекарственные препараты по рецептам врача. "Ценность такого метода для широкого круга потребителей состоит в изготовлении лекарственных препаратов с учетом особенностей пациента. А значимость повышается в условиях роста аллергических заболеваний, при индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов заводского производства, а также при отсутствии аналогов заводского фармацевтического производства. Для большого города важно сохранять и использовать традиции производства лекарств в аптеках: используются максимально натуральные и безопасные ингредиенты, индивидуально изготовленные лекарства не содержат токсичных элементов, химических красителей и консервантов. Тот, кто уделяет внимание своему здоровью, ценит это", - отметила заведующий аптекой.

Ирина Русакович обратила внимание, что 2021 год стал для нашего коллектива одним из самых непростых за всю историю существования предприятия. Помимо медицинских работников на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией находятся фармацевты и провизоры, которые ежедневно работают в аптеках. Они непосредственно вступают в контакт с больными людьми, и с теми, кто уже может быть заражен, но еще не знает об этом.

Новая коронавирусная инфекция непосредственно отразилась на нашей работе. "Конечно, после посещения врача люди приходят в аптеки за лекарствами. Из-за пандемии увеличился поток пациентов. Все фармацевты и провизоры, работающие в аптеках, общаются с больными и зараженными инфекцией", - добавила она.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы обезопасить наших сотрудников и посетителей аптеки. Берегите свое здоровье и помните, что профилактика коронавируса выгоднее, быстрее и приятнее, чем его лечение, - подчеркнула Ирина Русакович.