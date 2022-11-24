Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Технологии

«Бобруйские электрические сети» планомерно внедряют электронные системы учета электроэнергии у бытовых абонентов

1 237 0

«Бобруйские электрические сети» планомерно внедряют электронные системы учета электроэнергии у бытовых абонентов

В Могилевской области последовательно реализуется план по повсеместному переходу на интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Определены и решаются, сообщили в «Могилевэнерго», две задачи: обеспечение к концу 2023 года всех физических лиц электронными приборами учета, а к 2025 году — полная интеграция этих приборов в единую систему АСКУЭ-быт (для автоматизированного сбора, передачи, обработки и отображения потребления электрической энергии) с передачей информации в ЕРИП.

В частности, в 5 районах (Бобруйский, Кировский, Кличевский, Осиповичский и Глусский), которые обслуживают «Бобруйские электрические сети», в расчетах с бытовыми абонентами используется порядка 167 тысяч приборов учета, 96 тысяч из них уже внедрены в систему АСКУЭ-быт.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿