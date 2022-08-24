Бобруйские десантники помогают восстанавливать святыню в рамках акции «Сделаем город краше»

20 августа бобруйские десантники приняли участие в акции. Об этом рассказал Артур Селезнев, председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Союз десантников Могилевской области».

В воздушно-десантных войсках есть такая поговорка: дождь десантника не мочит, дождь десантника бодрит. Несмотря на пасмурную погоду, ВДВшники собрались для благоустройства стро­ящегося собора Александра Невского.

Информация! Согласно архивным документам, в 1826 году в административном центре Бобруйской крепости на Соборной площади был возведен крестово-купольный собор святого благоверного великого князя Александра Невского. В 1934 году на него обрушилась волна богоборчества, собор был взорван. На этом историческом месте силами женского монастыря начались работы по его восстановлению. Символическую капсулу заложили в начале строительства в 2010 году, в 2020-м были установлены купала, а в сентябре того же года на центральный купол был поднят крест. В Бобруйске храм строится на благотворительной основе по подобию Троицкого собора Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Он будет его уменьшенной копией.

– Мы не только здесь наводим порядок, но и принимаем участие в строительстве. Сегодня работают около 15 человек. Каждый житель, любящий свой город, должен внести лепту в то, чтобы Бобруйск был краше, – сказал Артур Васильевич. – Уважаемые жители и гости города, приглашаем вас принять участие в акции. Отдельно хочу обратиться к гвардейцам-десантникам, ветеранам воздушно-десантных войск и сил специальных операций. Приходите и внесите вклад в благоустройство Бобруйска (звоните по телефону: +375(44) 515-96-94).

– Нам помогают руководство города, предприятия: заводы ТАиМ и ТДиА, «Бобруйскагромаш», «Легпромразвитие», «Славянка», завод биотехнологий. Среди организаций это Беларусбанк и Белагропромбанк. Спасибо им за это. С августа 2021 года к помощи присоединилось Министерство обороны, в том числе 83-й отдельный ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк. Интерьер и экстерьер собора Александра Невского они взяли на свое попечение. По возможности выделяют денежные средства. 5 ноября отмечается 200-летие со дня основания собора Александра Невского. К этой дате с Божьей помощью и молитвами великого князя нам хотелось бы завершить работы по восстановлению и открыть собор. Решением действующего министра обороны это будет собор Вооруженных Сил Республики Беларусь, – рассказала настоятельница монастыря Святых Жен-Мироносец игуменья Параскева.

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Несмотря на то что монастырь основан в 2008 году, у него уже есть постоянные прихожане, паломники, и их коли­чество постоянно пополняется.

– Мы обращаемся к жителям нашего прекрасного города. В этом году Бобруйск отметил 635-летие, и мы, как не­отъемлемая часть города, очень надеемся на участие бобруйчан в благоустройстве и развитии монастырского комплекса собора Александра Невского. Потому что это относится не только к церкви, но и к нашей истории. Думаю, со временем храм Александра Невского будет притяжением всей республики, – обратилась настоятельница монастыря.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.