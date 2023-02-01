Бобруйские депутаты завоевали бронзу Зимней спартакиады

Команда Бобруйского городского Совета депутатов заняла 3 место в Зимней спартакиаде депутатского корпуса Могилевской области в Белыничах 28 января, которая собрала 24 команды из разных регионов.
Соревнования проходили в многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе "Друть". Участники проявили себя в различных конкурсах: меткий хоккеист, дартс, стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание валенка.
По итогам соревнований лучшими в зимней спартакиаде депутатского корпуса Могилевской области в общекомандном зачёте стали: команда Могилёвского района (первое место), Горецкого района (второе место), команда Бобруйска (третье место). Определены также победители в личном первенстве: диплом 2 степени по дартсу среди женщин — Наталья Васильевна Русинович и диплом 2 степени по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин – Валентина Васильевна Максимова.
В спартакиаде приняли участие депутаты Бобруйского городского и Могилевского областного Совета депутатов:
- Михаил Викторович Желудов– председатель Бобруйского городского Совета депутатов, депутат по Западному избирательному округу № 24;
- Наталья Васильевна Русинович– депутат Бобруйского городского Совета депутатов по Белшиновскому избирательному округу № 33;
- Павел Дмитриевич Бельский– депутат Могилевского областного Совета депутатов по Интернациональному избирательному округу № 5;
- Сергей Юрьевич Чебатарёв– депутат Бобруйского городского Совета депутатов по Лыньковскому избирательному округу № 26;
- Валентина Васильевна Максимова– депутат Бобруйского городского Совета депутатов по Комсомольскому избирательному округу № 13.
- Сергей Михайлович Скурат– депутат Бобруйского городского Совета депутатов по Георгиевскому избирательному округу № 3;
- Сергей Дмитриевич Казусёнок - депутат Бобруйского городского Совета депутатов по Машиностроительному избирательному округу №31;
- Наталья Адамовна Казакова - депутат Бобруйского городского Совета депутатов по Гагаринскому избирательному округу № 32.