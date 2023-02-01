Бобруйские депутаты завоевали бронзу Зимней спартакиады

Команда Бобруйского городского Совета депутатов заняла 3 место в Зимней спартакиаде депутатского корпуса Могилевской области в Белыничах 28 января, которая собрала 24 команды из разных регионов.

Соревнования проходили в многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе "Друть". Участники проявили себя в различных конкурсах: меткий хоккеист, дартс, стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание валенка.

По итогам соревнований лучшими в зимней спартакиаде депутатского корпуса Могилевской области в общекомандном зачёте стали: команда Могилёвского района (первое место), Горецкого района (второе место), команда Бобруйска (третье место). Определены также победители в личном первенстве: диплом 2 степени по дартсу среди женщин — Наталья Васильевна Русинович и диплом 2 степени по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин – Валентина Васильевна Максимова.

В спартакиаде приняли участие депутаты Бобруйского городского и Могилевского областного Совета депутатов: