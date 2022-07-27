Бобруйские депутаты рассмотрели вопросы ЖКХ

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили на 41-м заседании президиума Бобруйского городского Совета депутатов.

О проведении капитального ремонта жилищного фонда города рассказала начальник управления ЖКХ горисполкома Татьяна Андреева. За первое полугодие в эксплуатацию после капремонта введено 7 жилых домов. Всего же за год планируется капитально отремонтировать 18 домов, общая площадь которых более 87 тысяч квадратных метров. На это выделяются средства из городского бюджета и используются деньги, которые ежемесячно платят жильцы по квитанциям на капремонт.

– Понятно, что весь жилищный фонд отремонтировать сразу невозможно. А как сохранилось жилье, зависит в том числе и от самих людей. Но у жильцов часто возникает вопрос: почему капремонт проводят в соседнем доме, который по возрасту такой же, а их обошли стороной? По каким критериям дома ставят на капитальный ремонт? – поинтересовался председатель горсовета Михаил Желудов.

– Можно провести аналогию: два человека одного возраста, но у них разные здоровье, наследственность, образ жизни и самочувствие. Так же и дома: все зависит от состояния инженерных коммуникаций и кровли, от качества строительства, – пояснил генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александр Шостак. – Два дома, которые строились рядом, но разными организациями, уже изначально отличаются. И дома, которые вводились в эксплуатацию в 1990-е годы, зачастую гораздо хуже по состоянию, чем дома 1940-50-х годов постройки. У нас есть даже здания довоенной постройки, в которых не проводился капремонт, но они прекрасно функционируют. Поэтому подход индивидуальный: жилищно-эксплуатационные организации обследуют все дома, учитывают нюансы и определяют, какой нуждается в капремонте. В настоящий момент каждый дом при капремонте мы делаем с благоустройством дворовой территории. Но сейчас есть в работе проекты, которые утверждались раньше и не предусматривали придомовое благоустройство. Как правило, капремонт включает ремонт стыков, замену кровель, окон в местах общего пользования, всех коммуникаций холодного и горячего водоснабжения и канализации, тепловых узлов.

После проведения капремонта жильцы некоторых домов обращаются в администрации районов по поводу качества и недостатков, которые нужно устранить. Михаил Желудов предложил проводить собрания с жильцами не только до начала капремонта, но и после его завершения, чтобы выслушать все возникшие у них вопросы.

– Давайте будем работать все вместе, ведь капремонт делается для людей. Собрания с жильцами, которые постоянно видят, как проводятся эти работы, позволят оценить, в том числе, и качество ремонта, оперативно исправить недостатки, – заметил Михаил Викторович.

Рассказывая о выполнении регионального комплекса мероприятий Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы, Татьяна Андреева кратко обозначила, что в этом году делают в Бобруйске по каждой из шести подпрограмм. Один из пунктов – обращение с коммунальными отходами – предусматривает строительство мусороперерабатывающего завода для Бобруйска. Работы начались в деревне Вишневка в октябре прошлого года. На строительство планируют затратить более 70 миллионов рублей, а завершить его должны в 2023 году. Когда завод запустят, все близлежащие районы будут привозить сюда твердые бытовые отходы на переработку. К слову, за полугодие в нашем городе собрали 11 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов.

Следующий вопрос заседания касался реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 года №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Как сообщил начальник отдела землеустройства горисполкома Вячеслав Сысой, изъят 51 дом, из них 26 продано. Информация о продаже пустующих и ветхих домов размещается на сайте Бобруйского горисполкома. Комиссии по обследованию состояния жилых домов постоянно обновляют реестры пустующих домов, устанавливают их собственников. Положительный результат проводимой работы – собственники 23 ветхих домов приступили к их восстановлению или строительству новых жилых домов на тех же участках.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.