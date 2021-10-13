Бобруйские депутаты обсудили вопросы ЖКХ и экологии на выездном заседании

Ремонт и асфальтирование городских дорог, грейдирование улиц частного сектора, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий, вопросы экологии… Злободневные темы и проблемы, волнующие многих бобруйчан, депутаты городского Совета обсудили 12 октября во время выездного заседания постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землепользованию, экологии и градостроительству, которое прошло на базе КУП «ДЭП г.Бобруйска». В заседании принимали участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая, руководящие работники сферы ЖКХ из Бобруйского горисполкома и администраций Первомайского и Ленинского районов, ГО «Бобруйскжилкомхоз».

Директор КУП «ДЭП г.Бобруйска» Виктор Леонович ознакомил депутатов с работой предприятия и парком техники, которая работает на улицах Бобруйска. В том числе показал 6 новых многофункциональных машин: летом они служат как поливочные, зимой используются на уборке снега и посыпке дорог песко-соляной смесью.

Открытый, насыщенный и эмоциональный диалог о проблемных моментах развернулся уже во время этой небольшой экскурсии и продолжился в актовом зале предприятия. Тема многовекторная, близка каждому и затрагивает интересы всех жителей города. Депутаты постоянно сталкиваются на личных приемах с вопросами от бобруйчан. Сфера ЖКХ, как правило, находится в первых строчках в списке обращений граждан.

Что в этом году сделано по ремонту городской улично-дорожной сети, где появились тротуары и велодорожки, как благоустраивают дворовые территории и озеленяют город, какие работы планируются в ближайшее время, рассказал главный инженер ГО «Бобруйскжилкомхоз» Эдуард Мясник.

В разговоре о мероприятиях по улучшению экологической среды начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолий Гриб привел пример, который заставляется задуматься: загрязняющие выбросы в атмосферу от автомобилей составляют в 1,5 раза больше, чем от всех промышленных предприятий в городе. Очистка воздуха зависит от нас, обычных жителей. Один из выходов – активное озеленение Бобруйска.

Подробнее о выездном заседании читайте в следующем номере газеты «Бабруйскае жыццё».