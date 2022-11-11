Бобруйские депутаты обсудили вопросы содержания и благоустройства мест погребения

Надлежащее содержание и благоустройство кладбищ в Бобруйске, выполнение требований законодательства по вопросам погребения и похоронного дела, возможность строительства колумбария и приобретения кремационной печи. Эти вопросы обсудили на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землепользованию, экологии и градостроительству Бобруйского городского Совета депутатов.

На обслуживании КУП «Городской центр ритуальных услуг» 10 кладбищ, на девяти из них свободные участки отсутствуют (происходит подзахоронение на существующие участки). На новом кладбище «Восточное» продолжаются работы по строительству. Как сообщила заместитель начальника управления ЖКХ горисполкома Татьяна Жук, финансирование осуществляется в рамках инвестиционной программы из средств бюджета Бобруйска. «На данный момент на объекте ведутся строительно-монтажные работы по возведению здания КПП на въезде на кладбище и входной арки, изготавливаются кованые ворота и калитки. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия проездов. Ведутся работы по устройству центральной аллеи, сетей электроснабжения и наружного освещения», – рассказала Татьяна Владимировна. В этом году на «Восточном» открылся торговый павильон, где продают ритуальные товары и элементы благоустройства участков (ритуальные венки и корзины, свечи, лампады, кресты, ограды, ритуальную плитку).

На улице Шинной, 7, городскому центру ритуальных услуг предоставлен земельный участок для строительства и обслуживания производственного здания, где планируется разместить крематорий, в том числе и для кремации животных. «Однако источник финансирования не определен, поэтому пока проведенные здесь работы сделаны за счет собственных средств предприятия», – отметила Татьяна Жук.

Актуальным остается вопрос передачи кладбища вблизи деревни Калинино на обслуживание городскому центру ритуальных услуг и его благоустройства.

В настоящее время пользуются спросом колумбарные ниши (стоимость на 2 ячейки – 240 рублей), которые устанавливаются на участках захоронений. Директор центра ритуальных услуг Александр Лосев поделился наблюдениями, как развито похоронное дело в соседних странах, и заметил, что у наших людей (особенно у более молодого поколения) появилось стремление к современному подходу по захоронению родственников: кремация, установка колумбарных ниш, за которыми проще ухаживать, они эстетично выглядят и занимают маленький земельный участок.

Обсудили на заседании и проблемную тему для города – захоронение домашних животных. В планах – оказывать услуги по кремации домашних животных. Реализация зависит от финансирования. В одном из пунктов решения постоянной комиссии обозначили: рассмотреть вопрос о выделении бюджетных денежных средств на приобретение кремационной печи.

На заседании заслушали отчет о проделанной работе депутата по Фандоковскому избирательному округу №1 Светланы Карпицкой. Она активно участвует в городских мероприятиях и спартакиадах депутатов, в диалоговых площадках, проводит разъяснительные беседы в трудовых коллективах, осуществляла мониторинг цен. Совместно с Ленинской районной организацией Бобруйска РОО «Белая Русь» помогала благоустраивать территорию мемориального комплекса «Хатынь». Светлана Николаевна ответственно работает с обращениями избирателей, которые поступают во время приемов. Вопросы и коллективные обращения касались в основном сферы ЖКХ: после депутатского запроса были выполнены ремонт тротуаров и проезжей части на придомовой территории двух домов на улице Володарского, ямочный ремонт участка дороги по ул. Спартаковской и в переулке Заводском, благоустройство остановочного кармана на улице Ленина. Некоторые обращения избирателей еще остаются на контроле у депутата.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича