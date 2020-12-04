Бобруйские депутаты обсудили вопросы развития туристической сферы города

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бобруйского городского Совета депутатов 3 декабря обсудили выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы. Разговор шел о развитии, трудностях и новинках в туристической сфере нашего города.

– Объектами туриндустрии внедрены дисконтные программы для спортивных команд, разработаны туры выходного дня, корпоративные туры, внедрены системы скидок и горящих предложений, – рассказал о нововведениях начальник отдела спорта и туризма горисполкома Алексей Воронков. – В туристический проект «Карта гостя» направлена информация о 13 туристических объектах города для дальнейшего сотрудничества и развития внутреннего и въездного туризма. Разработаны новые и обновлены действующие экскурсии, авторские экскурсии-променады по историческому Бобруйску.

Конечно, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и введение ограничительных мер негативно отразились на развитии туристического потенциала Бобруйска. Особое внимание на заседании уделили ситуации в санатории им. Ленина. Традиционно он был любимым местом отдыха иностранных граждан. В нынешних условиях акцент переместился на оздоровление белорусов. В санатории разработан комплекс реабилитационных мероприятий по оздоровлению пациентов, перенесших COVID-19.

Какие еще вопросы по теме туризма обсудили депутаты, читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».