Бобруйские депутаты обсудили актуальные вопросы

Деятельность органов территориального общественного самоуправления и тематику поступивших от граждан обращений обсудили депутаты 2 декабря.

На заседании постоянной комиссии по регламенту, депутатской этике, местному самоуправлению, средствам массовой информации и связям с общественными организациями Бобруйского городского Совета депутатов заслушали доклады приглашенных: первых заместителей глав администраций Ленинского и Первомайского районов Вячеслава Коротчени и Сергея Лоцкого, заместителя директора по ремонту и эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска» Ольги Бульбенко, заместителя директора по идеологической работе КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Елены Прищеп. Одна из главных задач центров территориального общественного самоуправления (ЦТОС) – объединить жителей для совместного решения вопросов местного значения. Вместе с активными жильцами и при поддержке их инициатив проводятся благоустройство и озеленение, субботники на дворовых территориях, ремонт и наведение порядка в подъездах.

Информационно-разъяснительная работа с бобруйчанами приносит положительные результаты. К примеру, после собраний с участием председателя ЦТОС №5 жители домов по улице Социалистической, 187 и улице Ленина, 52 за счет собственных средств приобрели детское игровое оборудование, а работники ЖЭУ-5 установили его на дворовых территориях. Во многих домах, где были выполнены текущие ремонты подъездов, жильцы повесили занавески, расставили на подоконниках кашпо с цветами и сами следят за чистотой на лестничных клетках, учат детей беречь и ценить труд рабочих комплексной уборки.

Депутатов интересовало, как можно усилить роль ЦТОСов, как работники ЖКХ взаимодействуют со старшими по домам и подъездам, как поощряются активные жильцы.

По второму вопросу на заседании выступила начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Бобруйского горисполкома Наталья Окрут.

– В январе-сентябре 2020 года в горисполком поступило 1864 обращения, что на 142 обращения больше, чем в аналогичном периоде 2019-го. В том числе поступило больше письменных (853) и электронных (687) обращений. Уменьшилось количество повторных (4 против 7) и коллективных (103 против 86) обращений. По тематике по-прежнему на первом месте остаются вопросы ЖКХ. Отличительной особенностью этого года стало увеличение количества обращений по вопросам архитектуры и строительства, – рассказала Наталья Окрут.

Подробнее о заседании постоянной комиссии читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

Текст: Маргарита Бушуева. Фото: Александр Анташкевич.