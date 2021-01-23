Бобруйские боксеры снова в числе лучших
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С 19 по 23 января в Минске проходил Республиканский турнир по боксу памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Н. Н. Шейна.
В турнире приняли участие 140 боксёров со всех регионов страны. Бобруйчане заняли 3 первых места. Лучшими в своих весовых категориях стали: Витас Гарцуев, Мария Пилипенко и Владислав Кузнецов, который был признан лучшим боксёром Мемориала.
Данный турнир стал первым в этом году, где юниоры проверили своё мастерство. Следующим стартом для них станет Международный турнир памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Г. Т. Ривкина, который пройдёт в феврале в Могилёве.
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