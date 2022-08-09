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Бобруйская стройфирма после налоговой проверки уплатит в бюджет почти Br250 тыс

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Бобруйская стройфирма после налоговой проверки уплатит в бюджет почти Br250 тыс

В Бобруйске частная строительная фирма, использовавшая схему незаконной минимизации налоговых обязательств, после налоговой проверки уплатит в бюджет почти Br250 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

При проведении инспекцией МНС по Бобруйску выборочной проверки закрытого акционерного общества установлено отнесение в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, услуг по аренде техники, оборудования и механизмов, оказанных взаимозависимой организацией. Установлено, что эта техника, оборудование и механизмы фактически были приобретены за счет средств фирмы и использовались в производственной деятельности проверяемого субъекта как собственные. Кроме того, проверкой установлен факт подмены трудовых отношений с одним из работников хозяйственными отношениями между субъектами предпринимательской деятельности (строительной фирмой и индивидуальным предпринимателем) с целью неуплаты в бюджет подоходного налога с физических лиц.

В соответствии со статьей 33 Налогового кодекса проверкой произведена корректировка затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, на стоимость услуг по аренде вышеуказанной техники, а также корректировка налоговой базы подоходного налога с физических лиц на сумму денежного вознаграждения, полученного ИП. Также к уплате предъявлены налог на прибыль и подоходный налог с физических лиц.

Всего по результатам проверки с учетом иных нарушений фирма уплатит Br248,7 тыс., в том числе Br194,1 тыс. налогов и 54,6 тыс. пени. За нарушения, установленные в ходе проверки, организация привлечена к административной ответственности на Br17,6 тыс.

"Практика осуществления контрольной деятельности показывает, что недобросовестными плательщиками при осуществлении ими предпринимательской деятельности используются схемы минимизации налоговых обязательств, - отметили в пресс-центре. - При этом налоговыми органами постоянно совершенствуются способы и методы контрольной деятельности, что позволяет специалистам контрольных подразделений налоговых органов выявлять недобросовестных плательщиков и пресекать применяемые ими схемы".

Налоговыми органами Могилевской области за 6 месяцев 2022 года по результатам проверок 15 субъектов хозяйствования произведена корректировка налоговой базы и сумм, подлежащих уплате налогов в соответствии со статьей 33 Налогового кодекса. Всего по результатам таких проверок в бюджет поступит около Br3,3 млн.

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