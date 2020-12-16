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Спорт

Бобруйская спортсменка стала победительницей личного Кубка мира по женской борьбе

mogilevnews.by 68 0

Бобруйская спортсменка стала победительницей личного Кубка мира по женской борьбе

В Белграде (Сербия) проходит личный Кубок мира по борьбе.

Две награды в женской борьбе завоевали представительницы Могилевской области. В весовой категории 55 кг победу одержала Ирина Курочкина, выиграв в финале поединок у Аннеке Вендле из Германии. А в весовой категории 53 кг бронзовым призером стала Залина Сидакова, победившая в схватке за 3 место турецкую спортсменку.

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