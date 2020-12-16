Бобруйская спортсменка стала победительницей личного Кубка мира по женской борьбе
mogilevnews.by 68 0
В Белграде (Сербия) проходит личный Кубок мира по борьбе.
Две награды в женской борьбе завоевали представительницы Могилевской области. В весовой категории 55 кг победу одержала Ирина Курочкина, выиграв в финале поединок у Аннеке Вендле из Германии. А в весовой категории 53 кг бронзовым призером стала Залина Сидакова, победившая в схватке за 3 место турецкую спортсменку.
также
-
Бобруйская спортсменка стала победительницей личного Кубка мира по женской борьбе
-
Брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг официально включены в программу Олимпийских игр
-
Биатлонистка Динара Алимбекова занимает 4-е место в общем зачете Кубка мира
-
Церемония закрытия футбольного сезона пройдет 9 декабря
-
Бобруйские силовики соревновались в плавании