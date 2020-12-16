Бобруйская спортсменка стала победительницей личного Кубка мира по женской борьбе

В Белграде (Сербия) проходит личный Кубок мира по борьбе.

Две награды в женской борьбе завоевали представительницы Могилевской области. В весовой категории 55 кг победу одержала Ирина Курочкина, выиграв в финале поединок у Аннеке Вендле из Германии. А в весовой категории 53 кг бронзовым призером стала Залина Сидакова, победившая в схватке за 3 место турецкую спортсменку.