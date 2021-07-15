Бобруйская спортсменка на первенстве Европы по плаванию установила новый юниорский рекорд Беларуси

В Риме (Италия) завершилось первенство Европы по плаванию среди юниоров. В турнире участвовало около 600 спортсменов из 48 стран.

Из 10 белорусских пловцов в финальную стадию континентального первенства удалось пробиться только минчанину Ивану Буевичу — он занял 8 место на дистанции 100 м на спине.

В то же время на первенстве Европы было установлено два новых юниорских рекорда Беларуси. Дистанцию 100 м брассом у женщин с рекордным результатом проплыла Ангелина Малащенкова из Гомельской области — 1.09, 85 секунды (прежний рекорд — 1.09, 92).

А на дистанции 1500 м вольным стилем юниорский рекорд Беларуси обновила бобруйчанка Алеся Акинчиц — 17.05, 81 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал ей же — 17.11,54. На первенстве Европы Алеся заняла на «полуторке» 12 место.