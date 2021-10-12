Бобруйская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва признана лучшей по боксу в Беларуси

Бобруйская СДЮШОР была признана лучшей спортивной школой в Республике Беларусь по решению Международной Федерации Бокса AIBA в 2021 году.

Главным критерием отбора было в первую очередь участие в крупных международных соревнованиях воспитанников школы – от Чемпионата Европы и до главных стартов четырёхлетия – Олимпийских Игр в Токио. Везде боксеры достойно представляли свою страну, тренера и Бобруйскую СДЮШОР.

«Очень приятно и неожиданно, что наш труд заметен не только в республике, но и за её пределами! Признание нашей школы самой лучшей по боксу в Беларуси по итогам 2021-го года – лишнее подтверждение того, что тренерский коллектив усердно трудится в нужном направлении для достижения наивысших результатов, а именно Олимпийского пьедестала» - отметил старший тренер Бобруйска и тренер Бобруйской СДЮШОР Сергей Болбас.