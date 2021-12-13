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Бобруйская «Славянка» стала призером Премии потребительского признания «Народная марка»

mogilevnews.by 79 0

Бобруйская «Славянка» стала призером Премии потребительского признания «Народная марка»

В Минске состоялась торжественная церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная марка 2022». В этом престижном конкурсе отсутствует профессиональное жюри — победители выявлялись путем голосования потребителей, за ходом которого и подведением результатов следил Наблюдательный Совет.

В числе призеров Премии бобруйское ОАО «Славянка». Предприятие заняло третье место среди производителей, выпускающих непродовольственные товары, в разделе «Верхняя одежда».

mogilevnews.by

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