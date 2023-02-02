Бобруйская синагога — объект притяжения религиозного туризма

Директор ГУ "Национальное агентство по туризму" Дмитрий Морозов рассказал журналистам о том, какие туристические программы будут представлены на республиканском конкурсе "Познай Беларусь" в этом году.

На конкурсе представляются новые программы музейных учреждений, компаний, которые занимаются внутренним и въездным туризмом, гостиничных комплексов. "Одним из флагманов Беларуси можно назвать санатории, они радуют и новыми программами лечения, оздоровления, и культурными идеями. Знаменитым и узнаваемым брендом страны является агротуризм - это отдельная номинация, которая также год из года радует интересными заявками на участие. Номинация "Материал года" предназначена для представителей средств массовой информации - печатных изданий, интернет-порталов, телевизионных каналов. Очень много делается замечательных роликов для продвижения туристического потенциала Беларуси в регионах, в Минске. Есть также возможность поучаствовать в номинации со своим личным блогом. Также есть отдельные номинации для фотографий и объектов экологического туризма. Каждый год радует чем-то новым промышленный туризм, очень активно развиваются новые предприятия и подключаются к этому направлению", - отметил директор агентства.

Бывает много достойных объектов, которые не могут подавать заявки на участие в определенной номинации конкурса, потому что в предыдущие два года получили почетную награду, подчеркнул он. "При этом можно попробовать себя уже в какой-то другой номинации, это вполне допускается. Я бы хотел отметить, что участвовать в конкурсе могут не только путешественники, музеи, туристические компании. Разного рода предприятия могут выступить в качестве партнеров конкурса. Речь не только о финансовой поддержке, но и информационной", - рассказал Дмитрий Морозов.

Новинка нового сезона конкурса "Познай Беларусь" - номинация "Объект религиозного туризма". "Она очень хорошо коррелирует с темой наступившего Года мира и созидания. Очень много религиозных объектов действительно тесно работают с туристами. В первую очередь любой может вспомнить монастыри в Полоцке и Жировичах, есть и другие сакральные объекты, такие как Костел Святой Троицы в Гервятах. Также можно назвать интересные проекты музеев при монастырях, например, в деревне Богуши, где работают по сохранению памяти о женском батальоне Марии Бочкаревой на линии фронта Первой мировой войны. Также можно отметить другие религиозные объекты - синагога в Бобруйске, мечети в Минске, Ивье, Новогрудке очень активно работают с туристами. Представители разных религиозных направлений предлагают интересные программы", - сказал директор.

По материалам belta.by.