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Бобруйская шахматистка выиграла первенства Беларуси по рапиду и блицу

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Бобруйская шахматистка выиграла первенства Беларуси по рапиду и блицу

В Бресте завершились первенства Беларуси по рапиду и блицу среди шахматистов до 8, 10 и 18 лет. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров.

Золотой дубль в турнире девушек до 18 лет сделала бобруйчанка Варвара  Полякова. Она  одержала победу как в рапиде, набрав 6,5 очка, так и в блице (8).

по материалам mogilevnews

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