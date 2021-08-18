Бобруйская шахматистка выиграла первенства Беларуси по рапиду и блицу

В Бресте завершились первенства Беларуси по рапиду и блицу среди шахматистов до 8, 10 и 18 лет. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров.

Золотой дубль в турнире девушек до 18 лет сделала бобруйчанка Варвара Полякова. Она одержала победу как в рапиде, набрав 6,5 очка, так и в блице (8).

по материалам mogilevnews