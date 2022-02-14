Бобруйская сельхозтехника вызвала интерес у губернатора Краснодарского края

В числе белорусских участников экспозиции свою продукцию представило ОАО «Бобруйскагромаш». Как сообщили на предприятии, на выставке демонстрировались кормораздатчик РСК-12-2, тракторный полуприцеп ПСТБ-12, измельчитель зерна ИУВЗ-20М, машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-15, тюковый пресс-подборщик ППТ-160, а также новинка — машина для пожаротушения МЖТ-3П с емкостью резервуара 3 кубических метра.

Как отметили на предприятии, МЖТ-3П получила достойную оценку российского губернатора. Он поручил проработать потребность Краснодарского края в машинах для пожаротушения и согласовать условия поставки МЖТ-3П до наступления уборочной кампании.

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