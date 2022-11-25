Бобруйская поликлиника №3 стала лучшей в области по реализации Стратегии устойчивого развития

Бобруйская городская поликлиника №3 стала лучшей в конкурсе практик по реализации Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года.

Строгое жюри по достоинству оценило проект поликлиники «Движение к целям устойчивого развития в городе Бобруйске», направление которого – активное долголетие, результат – почетное первое место в номинации «За значительный вклад в реализацию СУР-2035».

В рамках проекта поликлиника №3 ставит своей задачей обеспечение персонифицированного подхода к каждому – с учетом особенностей возраста и нацелено на эмоциональное, психическое и физическое здоровье. Его деятельность направлена на увеличение продолжительности здоровой жизни населения города, сохранение и укрепление их здоровья, улучшения социального и психологического благополучия граждан. Очень важно и то, что проект охватывает все возрастные слои населения – это школьники, трудоспособное население и люди благородного возраста. Ключевое направление – оздоровление сразу нескольких поколений одной семьи.

Поздравляем коллектив поликлиники и главного врача Наталию Кизимову с заслуженной победой!