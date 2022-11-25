Бобруйская поликлиника №3 реализует проект «Движение к целям устойчивого развития»

Бобруйские пенсионеры – за здоровый образ жизни. Они хорошо понимают, что нужно двигаться, чтобы жить долго и не болеть. Поэтому в Бобруйской городской поликлинике №3 для людей пожилого возраста работают группы здоровья в рамках проекта «Активное долгожительство»

– Наша поликлиника организовала и реализует проект «Движение к целям устойчивого развития в городе Бобруйске», направление проекта – активное долголетие, – отмечает Валерия Кунцевич, заведующий отделом общей врачебной практики

Проект предлагает оздоровительную гимнастику, где используются разные формы и методы: мудры, дыхательная гимнастика, звуковая, элементы ушу и йоги – все для расслабления, поддержки нервной системы и бодрости духа.

– Если у кого-то есть проблемы со здоровьем, нужна лечебно-физическая культура – приходите к нам в наши группы «Здоровье» заниматься, это позволит увеличить продолжительность и качество жизни, – говорит Ольга Шостак, инструктор-методист физической реабилитации.

Для людей, у которых есть двигательные нарушения, есть специальные тренажеры в палате механотерапии, тут помогут стать на ноги после инсультов, травм или замены суставов. Правильную физическую нагрузку контролируют медики. Также дадут рекомендации по правильному питанию. И, что немаловажно, такое необходимое в почтенном возрасте – общение.