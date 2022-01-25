Бобруйская лыжня — 2022

Мероприятие проводится 29 января 2022 года в районе государственного учреждения «Хоккейный клуб «Бобруйск».

Программа мероприятия:

регистрация команд – с 9.00 до 9.45 часов;

построение команд – с 9.45 до 9.55 часов;

торжественное открытие мероприятия – с 10.00 – 10.15 часов;

начало стартов на дистанциях 1200 и 800 метров – 10.30 часов.

Дистанция 1200 метров:

команды органов государственного управления (команды структурных подразделений горисполкома, администраций районов, правоохранительных органов и силовых структур, ГРОЧС, УЗ «БЦБ» и другие команды по согласованию с организаторами);

команды учреждений среднего специального и профессионально-технического образования;

команды коллективов физической культуры и спорта предприятий и организаций;

ветераны и любители лыжного спорта.

Дистанция 800 метров:

команды учреждений общего среднего образования;

команды подростковых клубов учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Состав команды в группах органов государственного управления, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, коллективов физической культуры и спорта предприятий и организаций, подростковых клубов учреждений дополнительного образования детей и молодежи – 5 человек, в их числе: женщины (девушки) – 2 чел.; мужчины (юноши) – 3 чел.

Соревнования среди учреждений общего среднего образования проводятся среди учащихся 2006-2007 годов рождения, состав команды 6 человек (3 юноши, 3 девушки).

Соревнования ветеранов и любителей лыжного спорта проводятся раздельно среди мужчин и женщин. Возраст участников данной группы – 40 лет и старше. Участники моложе 40 лет допускаются к соревнованиям в данной группе вне конкурса (по согласованию с организатором).

Участникам соревнований необходимо прибыть с индивидуальными номерами, отражающими название учреждения или организации (пример: УЗ «БЦБ», ГУО «СШ № 27», ОАО «Белшина»).

Участникам среди ветеранов и любителей лыжного спорта необходимо иметь при себе паспорт.

Источник: bobruisk.by