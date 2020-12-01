Городская поликлиника №3 провела очередной профилактический осмотр работников «Бобруйский завод биотехнологий»

Для сохранения и укрепления здоровья работников ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», профилактики неинфекционных заболеваний и потери трудоспособности по инициативе главного врача Бобруйской городской поликлиники №3 Наталии Кизимовой разработан и с 2019 года реализуется корпоративный профилактический проект «Здоровье человека труда» в рамках городского социально-профилактического и информационно-просветительского проекта «Будущее в настоящем».

В ходе его реализации отрабатываются механизмы и формы межведомственного взаимодействия, направленного на укрепление здоровья работников промышленных предприятий. Партнерами поликлиники по выполнению мероприятий проекта выступают администрация, профсоюзный комитет ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» и Межведомственный совет Бобруйского городского исполнительного комитета.

26 ноября в ОАО состоялся плановый профилактический осмотр работников завода. В ходе мероприятия были проведены диспансеризация, профилактическая оздоровительная работа по выявленным факторам риска неинфекционных заболеваний и анкетирование по здоровому образу жизни.

Активное участие в организации диспансеризации приняли директор завода Сергей Бакун, заместитель директора по идеологии, кадрам и общим вопросам Александр Казусенок.

Провели определение индекса массы тела по шкале SCORE, измерение внутриглазного давления, уровня глюкозы и липидного профиля крови, ЭКГ, консультирование врачами общей практики, врачом-кардиологом, врачом-неврологом, психологом...

Члены молодежной профилактической бригады организовали занятия оздоровительной гимнастикой для формирования навыков новой двигательной активности и снятия мышечной усталости на рабочем месте.

Интерес у работающих вызвали работа по системе Wellness-коучинг, занятия по обучению мудрам (йога для пальцев), занятия по одному из видов ушу – тайцзицюань.

На предприятии проводятся стресс-контроль на рабочем месте и занятия с психологом, работа по обучению стрессоустойчивости.

Благодаря мероприятиям проекта достигаются активное выявление работников с высоким индивидуальным риском неинфекционных заболеваний и своевременное проведение оздоровительной работы; обеспечены повышение уровня грамотности в вопросах сохранения здоровья и мотивирование к ведению здорового образа жизни, что улучшает результативность медицинского обслуживания населения в целом.