Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона

77 0

Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона

Папа Римский Франциск передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Беларуси и Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола, сообщает БЕЛТА.

"Святой отец решил направить взнос в размере 100 тыс. евро на помощь мигрантам, которые застряли между Польшей и Беларусью, а также для польского подразделения католической благотворительной организации Caritas для решения чрезвычайной ситуации с мигрантами на границе двух стран", - указывается в документе.

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »