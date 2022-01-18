Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона

Папа Римский Франциск передаст 100 тыс. евро для помощи мигрантам на границе Беларуси и Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола, сообщает БЕЛТА.

"Святой отец решил направить взнос в размере 100 тыс. евро на помощь мигрантам, которые застряли между Польшей и Беларусью, а также для польского подразделения католической благотворительной организации Caritas для решения чрезвычайной ситуации с мигрантами на границе двух стран", - указывается в документе.