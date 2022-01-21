Бобруйская ГАИ устанавливает свидетелей и очевидцев ДТП на Гоголя

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 25 декабря 2021 года около 1 часа 25 минут водитель, двигаясь на автомобиле «Фольксваген Поло» по улице Гоголя города Бобруйска, в районе дома №91, совершил наезд на сидящую на проезжей части дороги женщину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 590199 либо 102.