Бобруйская библиотека получила Грамоту Патриаршего Экзарха всея Беларуси

28 ноября 2021 года в рамках VII Белорусских Рождественских чтений «От купели крещения – к вершинам религиозной мысли: 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского» в храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, состоялось награждение победителей VII Республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания».

Ежегодный республиканский конкурс «Библиотека – центр духовно-нравственного просвещения и воспитания» был учрежден Белорусской Православной Церковью для совершенствования деятельности церковных и светских библиотек, активизации работы по воспитанию патриотизма и гражданственности детей и молодежи на основе православных традиций. Соорганизаторами конкурса выступают Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь и Национальная библиотека Беларуси.

В нынешнем конкурсе приняли участие работы публичных библиотек Министерства культуры Республики Беларусь и библиотек Белорусской Православной Церкви. В ходе заседания республиканского жюри были определены победители в четырёх номинациях: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи», «История Православия родного края», «Семья – наследница нравственных и духовных ценностей», «Патриотическое воспитание на православных традициях».

В номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» первое место среди библиотек, расположенных в городе и поселках городского типа заняла Городская библиотека № 8 им. Евфросинии Полоцкой УК «Централизованная библиотечная система города Бобруйска». Поздравление принимала заведующий ГБ №8 им. Е. Полоцкой Ковгореня Н.М.

Поздравили победителей и вручили им грамоты Патриаршего экзарха председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования протоиерей Феодор Повный и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви протоиерей Кирилл Шолков.

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