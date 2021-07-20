Бобруйская «Белшина» в домашнем матче обыграла могилевский «Днепр» со счетом 4:1

В матче четырнадцатого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на стадионе «Спартак» одержали уверенную победу со счетом 4:1 над ФК «Днепр».

На отчетный матч бобруйчане вышли в следующем стартовом составе: №24 Алексей Харитонович, №6 Герман Барковский, №11 Илья Васильев, №15 Кирилл Родионов, №18 Юрий Воловик, №19 Никита Соколовский, №21 Ислам Чесноков, №22 Терентий Луцевич, №25 Артем Дылевский, №28 Сергей Русак и №69 Алексей Пустозеров.

«Не забиваешь ты – забивают тебе» – с этой футбольной аксиомы началось очередное дерби двух команд Могилевской области. С первых минут встречи инициативой завладели бобруйчане, взяли мяч под свой контроль и начали искать подходы к воротам могилевчан. Однако точность завершающих ударов желала лучшего… А на 17-й минуте первая же вылазка гостей к воротам Алексея Харитоновича привела к угловому и первому голу. 0:1 – повел «Днепр». Сравнялись цифры на табло на 36-й минуте – после флангового прострела отличился нападающий «Белшины» Герман Барковский. Но прежде чем команды ушли в раздевалку, главным арбитром встречи были удалены наш Ислам Чесноков за грубую игру и автор первого гола Илья Удодов – за неспортивное поведение.

Начало второй 45-минутки снова было за «красно-черными». На 47-й минуте Герман Барковский убежал сразу от троих оппонентов, остановили его защитники «Днепра» только в штрафной зоне, нарушив правила. Пенальти уверено реализовал Алексей Пустозеров – 2:1. На 74-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку за «лишение соперника явной возможности забить гол» получил полузащитник Глеб Вершинин. За десять минут до окончания основного времени матча вышедший на замену Рамазан Исаев реализовывает выход один на один с голкипером. А спустя еще две минуты Дмитрий Вашкевич увеличивает разрыв в счете до 4:1.

– Поражение «Волне» нас задело, мы хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, проявить себя, показать все свои лучшие качества, – поделился впечатлениями после матча исполняющий обязанности главного тренера ФК «Белшина» Альберт Рыбак. – Встреча получилась бескомпромиссной, никто не хотел уступать, как бы тяжело, жарко не было. Благодарен ребятам – не пали духом после пропущенного мяча и смогли довести игру до уверенной победы.