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Бобруйская «Белшина» в домашнем матче крупно обыграла могилевский «Днепр» со счетом 4:1

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Бобруйская «Белшина» в домашнем матче крупно обыграла могилевский «Днепр» со счетом 4:1

Правда на 17-й минуте встречи первыми гол забили могилевчане: отличился Илья Удодов. Но футболисты «Белшины» смогли на 36-й минуте сравнять счет. Сделал это форвард бобруйчан Герман Барковский.

 

В начале второго тайма бобруйчане заработали пенальти, который реализовал Алексей Пустозеров. На 74-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку за грубую игру получил полузащитник «Днепра» Глеб Вершинин. За десять минут до окончания основного времени матча вышедший на замену Рамазан Исаев забил 3-й мяч в ворота «Днепра». А спустя еще две минуты Дмитрий Вашкевич увеличивает разрыв в счете до 4:1.

mogilevnews.by

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